Премьер Италии сообщил, что Зеленский не вышел с ним на связь

По его словам, утром 25 февраля он договорился с украинским лидером провести телефонный разговор в 11:30 мск, однако беседа не состоялась.

«Он сказал, что у Украины больше нет времени, что он и его семья являются целью сил вторжения РФ», - отметил Драги.

Итальянский премьер добавил, что в назначенное время «Зеленский был более недоступен».

Ранее группа украинских депутатов во главе с Вадимом Новинским записала обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и призвала его незамедлительно начать переговоры с Россией, сообщает RT.

