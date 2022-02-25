Премьер Италии сообщил, что Зеленский не вышел с ним на связь

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским не состоялись, сообщает РИА Новости.

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По его словам, утром 25 февраля он договорился с украинским лидером провести телефонный разговор в 11:30 мск, однако беседа не состоялась.

«Он сказал, что у Украины больше нет времени, что он и его семья являются целью сил вторжения РФ», - отметил Драги.

Итальянский премьер добавил, что в назначенное время «Зеленский был более недоступен».

Ранее группа украинских депутатов во главе с Вадимом Новинским записала обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и призвала его незамедлительно начать переговоры с Россией, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийТелефонный РазговорУкраинаИталия
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