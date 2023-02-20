RaiNews24: Премьер Италии Мелони встретится с Зеленским

По данным итальянских СМИ, цель поездки - подтвердить безусловную поддержку со стороны итальянских властей. Также Мелони и Зеленский могут обсудить участие Италии в процессе восстановления Украины.

«Из Италии мы получили пакет помощи, а это значит, что поддержка премьер-министра Джорджии Мелони не изменилась. Действительно, я благодарю её и жду её», - цитирует телеканал Зеленского.

Отмечается, что перед визитом на Украину итальянский премьер посетит Польшу, где встретится со своим коллегой Матеушем Моравецким.

Ранее Мелони заявила о готовности Италии выступить гарантом мирного договора по Украине, сообщает RT.

