Премьер Индии Моди заявил о важности соглашений, заключенных с Россией
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Москва и Нью-Дели относятся друг к другу с особой заботой и индийско-российские отношения не подвержены изменениям из-за перемен на международной арене, сообщает ТАСС.
По его словам, пандемия коронавируса не повлияла на темпы развития взаимоотношений Индии и России, страны тесно сотрудничают в противостоянии пандемии.
Открывая российско-индийский саммит в Нью-Дели Моди отметил, что заключенные между Россией и Индией соглашения укрепят сотрудничество.
«Наше оборонное сотрудничество укрепляется посредством совместной разработки производства в рамках программы «Сделано в Индии», также расширяется сотрудничество в сфере космоса», - подчеркнул индийский премьер.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия считает Индию великой державой с дружественным народом.
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