Премьер Индии Моди заявил о важности соглашений, заключенных с Россией

По его словам, пандемия коронавируса не повлияла на темпы развития взаимоотношений Индии и России, страны тесно сотрудничают в противостоянии пандемии.

Открывая российско-индийский саммит в Нью-Дели Моди отметил, что заключенные между Россией и Индией соглашения укрепят сотрудничество.

«Наше оборонное сотрудничество укрепляется посредством совместной разработки производства в рамках программы «Сделано в Индии», также расширяется сотрудничество в сфере космоса», - подчеркнул индийский премьер.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия считает Индию великой державой с дружественным народом.

