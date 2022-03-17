Премьер Грузии: В 2008 году санкции против России не вводились

Во время южноосетинского конфликта в 2008 году никто не вводил антироссийские санкции. Об этом в ходе брифинга с польским премьером Матеушем Моравецким заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Представители властей Грузии много раз заявляли, что не присоединятся к западным санкциям против России.