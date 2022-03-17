Премьер Грузии: В 2008 году санкции против России не вводились
Во время южноосетинского конфликта в 2008 году никто не вводил антироссийские санкции. Об этом в ходе брифинга с польским премьером Матеушем Моравецким заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Представители властей Грузии много раз заявляли, что не присоединятся к западным санкциям против России.
Гарибашвили напомнил, что ни Грузия, ни мировое сообщество в 2008 году не ввели санкций против Москвы. Наоборот, подчеркнул он, после августовских событий наблюдались обновление политики в отношении РФ и новые торгово-экономические проекты.
Ранее глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил, что страна отказалась от санкций против России, потому что не хочет повторить войну 2008 года.
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