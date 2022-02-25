Грузия не присоединится к санкциям Запада против России
Грузия не будет присоединяться к финансовым и экономическим санкциям Запада против России после начала военной операции на Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, передает РИА Новости.
Он пояснил, что Грузия действует с учетом своих национальных интересов и интересов своего народа. По словам премьера, санкции в отношении России «только еще больше навредят нашей стране и нашему населению».
Минфин США 24 февраля поздно вечером объявил о введении новых антироссийских санкций на фоне военной операции России на Украине. О санкциях заявил и премьер Британии Борис Джонсон, Канада и ЕС.
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