Зурабишвили решила покинуть резиденцию президента Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили решила покинуть президентский дворец в Тбилиси после инаугурации нового главы государства Михаила Кавелашвили. Об этом политик объявила на брифинге, сообщает РИА Новости.

При этом она заявила, что намерена остаться на посту президента. Зурабишвили сказала собравшимся у дворца протестующим гражданам, что выйдет к ним и «унесет с собой легитимность».

Утром 29 декабря примерно две тысячи человек пришли к президентскому дворцу в центре Тбилиси на фоне заявлений Зурабишвили о том, что она не собирается покидать президентский пост.