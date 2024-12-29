Зурабишвили решила покинуть резиденцию президента Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили решила покинуть президентский дворец в Тбилиси после инаугурации нового главы государства Михаила Кавелашвили. Об этом политик объявила на брифинге, сообщает РИА Новости.

При этом она заявила, что намерена остаться на посту президента. Зурабишвили сказала собравшимся у дворца протестующим гражданам, что выйдет к ним и «унесет с собой легитимность».

Утром 29 декабря примерно две тысячи человек пришли к президентскому дворцу в центре Тбилиси на фоне заявлений Зурабишвили о том, что она не собирается покидать президентский пост.

Зурабишвили проведёт ночь в резиденции перед инаугурацией главы государства

В конце ноября политик отказалась оставить должность после истечения полномочий, назвав грузинский парламент нелегитимным и неспособным выбрать нового президента. Зурабишвили выступила в поддержку протестующих против решения правящей партии «Грузинская мечта» заморозить переговоры о вступлении страны в Евросоюз до 2028 года.

Ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе пригрозил Саломе Зурабишвили тюрьмой, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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