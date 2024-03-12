Премьер Грузии ответил на требования Киева разорвать авиасообщение с Россией

По словам грузинского премьера, Грузия поддерживает Украину. Кобахидзе напомнил о «поддержке более шестисот актов, резолюций и иных решений в пользу Украины» и «очень широкой гуманитарной помощи». Глава правительства подчеркнул, что Грузия намерена вступать в полемику с Арахамией, так как Украина, по его мнению, «находится в очень тяжелом положении, украинский народ находится в состоянии войны».

Ранее Давид Арахамия назвал грузинские власти «прокремлевскими» и перечислил требования для нормализации отношений. Среди них освобождение Саакашвили, прекращение авиасообщения с Россией и прекращение помощи России в «уклонении от санкций».

Грузия не намерена вводить санкции против России и открывать против нее «второй фронт», заявил 20 февраля премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе на брифинге после заседания Совета по ассоциации Грузия - ЕС.



