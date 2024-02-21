«Вторжения не будет!»: В Грузии оценили стремление Абхазии в Союзное государство
Петр Мамрадзе заявил в эфире НСН, что де-факто Абхазия давно стала частью России, что не удивляет власти Грузии.
Де-факто Абхазия давно стала частью России, официальное вступление в Союзное государство не заставит власти Грузии применить силовые методы, заявил глава грузинского Института стратегии и управления, политолог Петр Мамрадзе в беседе с НСН.
Абхазия заинтересована в участии в Союзном государстве России и Белоруссии при сохранении своей независимости, но работа в этом направлении может занять до 10 лет. Об этом ранее сказал президент Абхазии Аслан Бжания в интервью ТАСС. По его словам, это позволит сохранить идентичность и культуру народа.
«Идентичность и культуру тут сохранить никакой возможности и нет. Грузия всегда предлагала Абхазии обучение на абхазском языке и другие разные мероприятия для сохранения культуры, но на это в Абхазии не шли никогда. В таком случае Абхазия в большей степени получит экономические преимущества, так как ее независимость мало кто признает. Три-четыре государства признают Абхазию, из-за этого нет торговли, не налажен туризм», - заметил он.
Политолог отметил, что подобное решение не удивит Грузию, а применять силовые методы по отношению к Абхазии страна не будет ни при каких обстоятельствах.
«Мы знаем, какой режим в Абхазии, никого не удивит, если будет принято такое решение. Де-факто Абхазия стала частью России, это может состояться и де-юре. Интересно, что прошло уже 15 лет, а такое решение российские власти не принимают до сих пор, хотя процесс этот запущен давно. Я хочу напомнить, что никто не собирается нападать на Абхазию. С Украины раздавались голоса, например, что Грузии надо воспользоваться ситуацией и ввести войска в Абхазию. Руководство Грузии несколько раз твердо заявляло, что никакого вторжения не будет, никаких силовых методов, даже если российские войска и военные базы полностью покинут территорию Абхазии. Согласие может быть достигнуто только мирным путем, если сами абхазы захотят объединиться с Грузией. Это позиция властей Грузии», - заключил собеседник НСН.
Основной приоритет Грузии – объединение с Абхазией и Южной Осетией, заявил ранее Ираклий Кобахидзе на съезде партии «Грузинская мечта» после выдвижения на пост премьер-министра, передает «Радиоточка НСН».
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