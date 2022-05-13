Премьер Грузии Гарибашвили пообещал народу мир и сотрудничество с Россией

Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили заявил о долгосрочном мире с РФ, сообщают РИА Новости.

«Мы даём гарантию нашему населению, что мир будет долгосрочным», — подчеркнул Гарибашвили. По словам премьер-министра Грузии, республика не будет присоединяться к экономическим санкциям против России или иным образом вовлекаться в противостояние с Москвой.

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«В Грузии не будет никакого второго фронта, никакой войны», - подчеркнул Гарибашвили. Он добавил, что, теперь в отношениях с Россией будет развитие, строительство и мир, так как этого желает грузинский народ.

Ранее в Грузии отказались открывать «второй фронт» по требованию Киева.


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