Вице-премьер Грузии заявила, что Украина стала «заповедником грузинских преступников»

По её словам, Украина стал «заповедником грузинских преступников» ещё когда она занимала пост министра юстиции, и Тбилиси продолжает добиваться их выдачи, пока безрезультатно.

«Я бы пожелала, чтобы правительство Украины не верило рассказам этих преступников и сотрудничало бы не со сбежавшей от нас радикальной оппозицией, а с правительством Грузии», - подчеркнула Цулукиани.

Комментируя заявления украинских властей о якобы контрабанде санкционных товаров в РФ она отметила, что подобные обвинения являются ложью, а грузинские границы прекрасно контролируются.

Ранее глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что республика не будет присоединяться к экономическим санкциям против России, так как Тбилиси исходит из интересов страны и народа, сообщает RT.

