Премьер Франции назвал Россию прямой угрозой для республики

По его словам, Россия якобы несёт ответственность за «кампании по дезинформации и операции по дестабилизации и разобщению», а также хакерские атаки, не только во Франции, но и в Европе в целом.

«Россия представляет собой прямую и непосредственную угрозу для Франции во всех планах», - заключил Атталь.

Ранее глава минобороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что российская система ПВО угрожала сбить французские самолеты в Чёрном море в том время как они находились в международной зоне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

