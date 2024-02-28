Премьер Франции назвал Россию прямой угрозой для республики

Россия представляет прямую угрозу для Франции. Как сообщает ТАСС, об этом заявил премьер-министр республики Габриэль Атталь.

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По его словам, Россия якобы несёт ответственность за «кампании по дезинформации и операции по дестабилизации и разобщению», а также хакерские атаки, не только во Франции, но и в Европе в целом.

«Россия представляет собой прямую и непосредственную угрозу для Франции во всех планах», - заключил Атталь.

Ранее глава минобороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что российская система ПВО угрожала сбить французские самолеты в Чёрном море в том время как они находились в международной зоне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: X.com / @GabrielAttal
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