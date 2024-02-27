МИД Франции допустил присутствие западных военных на Украине

На заседании Национального собрания республики он отметил, что речь идёт, например, «о разминировании, киберугрозах, производстве оружия на территории Украины».

По его словам, для этого может потребоваться присутствие западных военных «без пересечения черты соучастия в конфликте».

«Ничего нельзя исключать, и на сегодняшний день такова позиция президента республики», - заключил Сежурне.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что консенсуса по отправке войск на Украину нет, однако исключать такую возможность нельзя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

