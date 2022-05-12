Премьер Эстонии назвала неподходящими предложения НАТО по обороне
12 мая 202218:44
Премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что предложения Североатлантического альянса по укреплению обороны не отвечают ожиданиям балтийской республики.
«Это не то, что нас удовлетворило бы», - сказала Каллас порталу телерадиовещания ERR.
По ее словам, НАТО пытается позаботиться обо всех странах альянса, однако не учитывает риск нападения на каждую из них.
Ранее Эстония предложила разместить в каждой стране Балтии по одной дивизии НАТО.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+4 065 / сут.
Умерли
377 тыс.+111 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+6 930 / сут.
- Годовой оборот взаимной торговли РФ и КНР может возрасти до $200 млрд - эксперт
- Депутат Госдумы объявила об отмене концерта «Би-2» в Казани
- Кадыров прокомментировал нападение на посла РФ в Польше
- Матвиенко заявила, что РФ согласится с решением жителей Херсонской области о статусе
- Невзоров обжаловал заочный арест по делу о распространении фейков о ВС РФ
- Ученые впервые запечатлели тень черной дыры в галактике Млечный Путь
- Шольц поддержал планы Финляндии вступить в НАТО
- Верховный суд отклонил кассационную жалобу Михаила Ефремова
- Литва отзовёт посла в России и закроет консульство в Петербурге
- Банки и застройщики запустят гибридную льготную ипотеку с фиксированной ставкой
12 мая 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru