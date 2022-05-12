Премьер Эстонии назвала неподходящими предложения НАТО по обороне

«Это не то, что нас удовлетворило бы», - сказала Каллас порталу телерадиовещания ERR.

По ее словам, НАТО пытается позаботиться обо всех странах альянса, однако не учитывает риск нападения на каждую из них.

Ранее Эстония предложила разместить в каждой стране Балтии по одной дивизии НАТО.

