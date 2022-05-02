Эстония предлагает в странах Балтии разместить по одной дивизии НАТО

«Целью правительства является увеличение военного присутствия НАТО в Балтийском регионе. Мы договорились с Латвией и Литвой о единой позиции на предстоящем саммите НАТО в Мадриде», - заявила Каллас.

«Мы желаем, чтобы в каждой стране Балтии было по одной дивизии НАТО, состоящей как из войск самих государств региона, так и из частей альянса», - подчеркнула политик.

Правительство Эстонии направило в парламент республики проект дополнительного бюджета на 2022 год, в котором предусмотрены средства на собственные воинские части и части НАТО, а также на централизованные закупки газа и доставку энергоносителя из Швеции и Финляндии.

Общий объем дополнительного бюджета составит 802,9 млн евро, сообщает «Интерфакс».

