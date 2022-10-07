Премьер Чехии призвал Евросоюз всесторонне помогать Киеву

Чехия призвала Евросоюз продолжать оказывать Киеву всестороннюю поддержку. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на премьер-министра Чехии Петра Фиалу.

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Также Фиала заявил о необходимости поиска дополнительных вариантов помощи Украине. Чешский премьер отметил, что Евросоюз намерен отправить Украине в форме кредитов девять миллиардов евро.

Кроме того, планируется, что Чехия в качестве военной помощи передаст Киеву военную технику, стрелковое оружие или боеприпасы.

Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов исключил отказ Чехии и Словакии от поддержки Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЧехияУкраинаЕвросоюз
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