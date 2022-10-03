МИД Чехии призвал сограждан покинуть Россию

Министерство иностранных дел Чехии выпустило обращение к гражданам республики с призывом выехать из России. Во внешнеполитическом ведомстве объяснили это предполагаемым ухудшением ситуации в области безопасности на фоне происходящего на Украине.

Как говорится на сайте МИД Чехии, «в связи с продолжающимся военным вторжением России на Украину» проблемы с безопасностью, прежде всего, могут возникнуть для граждан государств Евросоюза и НАТО, которые находятся на территории России.

Министерство иностранных дел также предупредило о возможных ограничениях в функционировании посольства Чехии в Москве. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее Чехия присоединилась к восьми странам ЕС, которые перестали принимать у граждан РФ документы на оформление туристической шенгенской визы.

