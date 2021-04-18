Премьер Чехии представит информацию об инциденте в Врбетице на Евросовете

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш готов представить информацию о взрыве склада боеприпасов в Врбетице в 2014 году, в организации которого подозреваются агенты российских спецслужб, на очередном заседании Евросовета. Об этом информирует Чешское ТВ 18 апреля.

«Премьер Андрей Бабиш сообщил в Twitter о своем телефонном разговоре с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. По словам Бабиша, он проинформировал Мишеля о деле Врбетице и высылке из республики 18 сотрудников российского посольства. На следующем заседании Европейского совета премьер намерен подробно информировать об этом партнеров», - цитирует РИА Новости сообщение зарубежных коллег.