Премьер Чехии представит информацию об инциденте в Врбетице на Евросовете
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш готов представить информацию о взрыве склада боеприпасов в Врбетице в 2014 году, в организации которого подозреваются агенты российских спецслужб, на очередном заседании Евросовета. Об этом информирует Чешское ТВ 18 апреля.
«Премьер Андрей Бабиш сообщил в Twitter о своем телефонном разговоре с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. По словам Бабиша, он проинформировал Мишеля о деле Врбетице и высылке из республики 18 сотрудников российского посольства. На следующем заседании Европейского совета премьер намерен подробно информировать об этом партнеров», - цитирует РИА Новости сообщение зарубежных коллег.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и первый вице-премьер Ян Гамачек сообщили о высылке 18 сотрудников российского посольства в Чехии, которые, как считает чешская сторона, являются «офицерами российских спецслужб СВР и ГРУ». Этот шаг был предпринят в связи с открывшимися обстоятельствами о взрыве в 2014 году склада боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин. Тогда погибли два человека. Утверждается, что в этом замешаны «офицеры российской военной разведки ГРУ», передает ТАСС.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы Праги выслать 18 российских дипломатов, заявила, что Чехии хорошо известно, что за этим последует.
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