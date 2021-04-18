МИД России прокомментировал высылку 18 российских дипломатов из Чехии

Чехии хорошо известно, что последует за высылкой российских дипломатов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя МИД России Марию Захарову.

В Госдуме прокомментировали высылку российских дипломатов из Чехии

«Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами» - сказала дипломат.

17 апреля глава МИД Чехии Ян Гамачек сообщил, что из страны высылают 18 российских дипломатов.

Основания для высылки российских дипломатов из Чехии «не выдерживают критики, равно как и отсылки к событиям 2014 года», сообщил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

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ФОТО: МИД РФ/РИА Новости
ТЕГИ:ЧехияДипломатыМид РФМария Захарова
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