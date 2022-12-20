Премьер Британии призвал лишить Россию способности пополнять запасы вооружений

«Это означает необходимость преследовать российские цепочки поставок [вооружений] и пресечение международной поддержки — в частности, я имею в виду Иран и оружие, которое республика в настоящее время поставляет России, о чем мы должны очень решительно заявить», — указал премьер в ходе саммита лидеров стран Северной Европы.

При этом Сунак отметил, что Украина должна получать все больше вооружений и боеприпасов.

Ранее британский премьер заявил, что переговоры о прекращении огня на Украине не имеют смысла, по словам Сунака, их нельзя вести до тех пор, пока Россия не выведет свои войска с украинской территории, напоминает RT.

