Премьер Британии призвал лишить Россию способности пополнять запасы вооружений
Россия должна лишиться способности к перегруппировке войск и дальнейшей возможности пополнять запасы вооружений. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, сообщает Washington Examiner.
«Это означает необходимость преследовать российские цепочки поставок [вооружений] и пресечение международной поддержки — в частности, я имею в виду Иран и оружие, которое республика в настоящее время поставляет России, о чем мы должны очень решительно заявить», — указал премьер в ходе саммита лидеров стран Северной Европы.
При этом Сунак отметил, что Украина должна получать все больше вооружений и боеприпасов.
Ранее британский премьер заявил, что переговоры о прекращении огня на Украине не имеют смысла, по словам Сунака, их нельзя вести до тех пор, пока Россия не выведет свои войска с украинской территории, напоминает RT.
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