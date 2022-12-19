Сунак назвал бессмысленными переговоры о прекращении огня на Украине

Переговоры о прекращении огня на Украине не имеют смысла в текущей ситуации, пока войска России находятся на территории страны. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Шаг вперед, два назад. Украина и Запад заявляют о переговорах с Россией

«Нам должно быть ясно, что любой односторонний призыв к прекращению огня со стороны России совершенно бессмыслен в нынешнем контексте», - приводит ТАСС слова Сунака.

Он также отметил, что странам Запада следует продолжать оказывать военную помощь Киеву. При этом Сунак подчеркнул, что страны, которые входят в состав Объединенных экспедиционных сил, могут принимать участие в выработке гарантий безопасности Украине после окончания конфликта.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил надежду, что мира на Украине все-таки удастся достичь в 2023 году, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сайт правительства Великобритании / www.gov.uk
ТЕГИ:ВеликобританияРоссияУкраинаПереговоры
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