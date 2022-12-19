Сунак назвал бессмысленными переговоры о прекращении огня на Украине
Переговоры о прекращении огня на Украине не имеют смысла в текущей ситуации, пока войска России находятся на территории страны. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
«Нам должно быть ясно, что любой односторонний призыв к прекращению огня со стороны России совершенно бессмыслен в нынешнем контексте», - приводит ТАСС слова Сунака.
Он также отметил, что странам Запада следует продолжать оказывать военную помощь Киеву. При этом Сунак подчеркнул, что страны, которые входят в состав Объединенных экспедиционных сил, могут принимать участие в выработке гарантий безопасности Украине после окончания конфликта.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил надежду, что мира на Украине все-таки удастся достичь в 2023 году, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+6 341 / сут.
Умерли
393 тыс.+50 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+5 564 / сут.
- Сунак назвал бессмысленными переговоры о прекращении огня на Украине
- Бойцы «Каскада» сообщили о взятии в плен группы украинских военных
- Reuters: страны Евросоюза согласовали потолок цен на газ
- В Госдуму внесли проект о прекращении гражданства Украины со дня заявки о выходе
- Генсек ООН заявил об отсутствии перспектив для переговоров России и Украины
- Канадские власти начали процесс ареста и конфискации активов Абрамовича
- В Венгрии заявили, что девять стран ЕС высказались против лимита цен на газ
- Лукашенко выразил надежду на скорое обсуждение с Европой вопросов безопасности
- В Совфеде назвали «информационным мусором» обвинения в подготовке нападения на Молдавию
- Делегаты съезда движения детей и молодежи переутвердили название «Движение первых»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru