Сунак назвал бессмысленными переговоры о прекращении огня на Украине

«Нам должно быть ясно, что любой односторонний призыв к прекращению огня со стороны России совершенно бессмыслен в нынешнем контексте», - приводит ТАСС слова Сунака.

Он также отметил, что странам Запада следует продолжать оказывать военную помощь Киеву. При этом Сунак подчеркнул, что страны, которые входят в состав Объединенных экспедиционных сил, могут принимать участие в выработке гарантий безопасности Украине после окончания конфликта.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил надежду, что мира на Украине все-таки удастся достичь в 2023 году, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

