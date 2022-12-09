Премьер Британии пообещал Зеленскому новые поставки зенитных установок и ракет ПВО
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал в телефонном разговоре Владимиру Зеленскому новые поставки зенитных установок и ракет ПВО малой дальности в ближайшие недели. Об этом говорится в заявлении на сайте британского правительства.
Отмечается, что Сунак и Зеленский обсудили удары Вооруженных сил России по украинской инфраструктуре, а также договорились вновь переговорить в ближайшие недели.
Ранее обозреватель Guardian Саймон Тисдалл сообщил, что западные страны начали ощущать последствия от помощи Украине, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По его словам, на Европу надвигается «огромный гуманитарный и миграционный кризис».
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