Премьер Британии пообещал Зеленскому новые поставки зенитных установок и ракет ПВО

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал в телефонном разговоре Владимиру Зеленскому новые поставки зенитных установок и ракет ПВО малой дальности в ближайшие недели. Об этом говорится в заявлении на сайте британского правительства.

Британцы призвали прекратить помощь Киеву

Отмечается, что Сунак и Зеленский обсудили удары Вооруженных сил России по украинской инфраструктуре, а также договорились вновь переговорить в ближайшие недели.

Ранее обозреватель Guardian Саймон Тисдалл сообщил, что западные страны начали ощущать последствия от помощи Украине, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По его словам, на Европу надвигается «огромный гуманитарный и миграционный кризис».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Сайт правительства Великобритании / www.gov.uk
ТЕГИ:ВеликобританияУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры