Британцы призвали прекратить помощь Киеву

Ранее глава правительства Великобритании Риши Сунак заявил, что стране нужно планировать свою внешнюю политику на долгосрочную перспективу, как это делают Россия и Китай.

Лондон делает ставку на тесное взаимодействие с Вашингтоном, но пытается сохранить видимость независимой политики после выхода из ЕС, отметила в связи с этим старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

