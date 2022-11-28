Британцы призвали прекратить помощь Киеву
Решение о поставках Киеву высокоточных ракет Brimstone-2 вызвали возмущение британцев. Так, читатели Express призвали прекратить помощь Украине, передает РИА Новости.
Читатели назвали подобные решения «глупыми», отмечали, что это только способствует эскалации кризиса.
Один из пользователей также напомнил, что поставляемое оружие стоит миллионов фунтов стерлингов.
Ранее глава правительства Великобритании Риши Сунак заявил, что стране нужно планировать свою внешнюю политику на долгосрочную перспективу, как это делают Россия и Китай.
Лондон делает ставку на тесное взаимодействие с Вашингтоном, но пытается сохранить видимость независимой политики после выхода из ЕС, отметила в связи с этим старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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