Премьер Британии обещает не продлять локдаун после 2 декабря

«У нас очень ясный план. Эти меры - главное, что в них нужно понимать, это что они истекают 2 декабря. Они подходят к концу. И у нас, таким образом, как у правительства, так и у страны, есть крайний срок и цель: разработать решения (для борьбы с распространением COVID-19 – прим. НСН), которых ранее не существовало», - цитирует Джонсон Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее, 1 ноября условие продления режима самоизоляции в Великобритании после 2 декабря назвал старший министр Майкл Гоу в комментарии телеканалу Sky News.

