Премьер Британии обещает не продлять локдаун после 2 декабря
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что режим самоизоляции, который вступил в силу с 5 ноября, после 2 декабря не будет продлен, пишет газета The Guardian.
«У нас очень ясный план. Эти меры - главное, что в них нужно понимать, это что они истекают 2 декабря. Они подходят к концу. И у нас, таким образом, как у правительства, так и у страны, есть крайний срок и цель: разработать решения (для борьбы с распространением COVID-19 – прим. НСН), которых ранее не существовало», - цитирует Джонсон Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Ранее, 1 ноября условие продления режима самоизоляции в Великобритании после 2 декабря назвал старший министр Майкл Гоу в комментарии телеканалу Sky News.
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