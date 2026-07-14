Учитель объяснил, почему школа может не взять ребенка в 10 класс
Администрации стараются выполнять государственные задачи, сегодня акцент на среднем специальном образовании, заявил НСН Дмитрий Казаков.
Внутренняя политика в системе образования - отправить как можно больше детей получать среднее профессиональное образование, поэтому школы отказывают в поступлении в 10-е классы, заявил НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков.
Школа может отказать в приеме в 10-й класс при отсутствии свободных мест. Для устройства ребенка в другое учебное заведение родителям следует обратиться в региональные или местные органы, ответственные за сферу образования. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения. Ее заявление приводит РИА Новости. Казакова не удивили такие новости.
«В крупных городах в школах с более высоким уровнем образования это возможно. В небольших населенных пунктах, наоборот, может быть дефицит мест, и класс не набирается. Ситуация в стране очень разная. Что в таком случае делать родителям? Обратиться в школу со свободными местами — эта информация доступна на сайте каждого учреждения. Однако некоторые из них могут просто не открывать обычные классы. Они обязаны принять ученика в непрофильный, но если он специализированный, то могут и отказать. Существует государственная политика, чтобы отправлять как можно больше детей в среднее профессиональное образование. Это внутренняя политика в системе образования», — отметил он.
Ранее Казаков пожаловался НСН на нехватку кадров в государственных школах.
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