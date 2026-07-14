Внутренняя политика в системе образования - отправить как можно больше детей получать среднее профессиональное образование, поэтому школы отказывают в поступлении в 10-е классы, заявил НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков.

Школа может отказать в приеме в 10-й класс при отсутствии свободных мест. Для устройства ребенка в другое учебное заведение родителям следует обратиться в региональные или местные органы, ответственные за сферу образования. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения. Ее заявление приводит РИА Новости. Казакова не удивили такие новости.