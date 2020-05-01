Премьер Белоруссии пожелал Мишустину здоровья и терпения

Отмечается, что Румас выразил уверенность в том, что Мишустин легко пройдет испытание и в скором времени вернется в стандартный режим.

О том, что Мишустин заразился коронавирусом стало известно накануне. Российский премьер сообщил об этом в ходе беседы с президентом РФ Владимиром Путиным. Позже пресс-секретарь Мишустина заявил, что самоизоляцию премьер пройдет в одной из больниц под наблюдением врачей.

На период лечения Мишустина исполняющим обязанности главы кабмина назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.

