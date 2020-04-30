Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом. Как пишет ТАСС, об этом глава кабмина заявил в ходе совещания с Владимиром Путиным, которое прошло в формате видеоконференции.

Между тем, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что попасть к главе государства без теста на коронавирусную инфекцию нельзя. Об этом он рассказал в интервью «Аргументам и фактам». Представитель Кремля добавил, что «те, кто попадает, — люди в той или иной степени проверенные». При этом, Песков подчеркнул, что глава государства минимизировал число очных контактов.