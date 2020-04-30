Михаил Мишустин заразился коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом. Как пишет ТАСС, об этом глава кабмина заявил в ходе совещания с Владимиром Путиным, которое прошло в формате видеоконференции.

Между тем, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что попасть к главе государства без теста на коронавирусную инфекцию нельзя. Об этом он рассказал в интервью «Аргументам и фактам». Представитель Кремля добавил, что «те, кто попадает, — люди в той или иной степени проверенные». При этом, Песков подчеркнул, что глава государства минимизировал число очных контактов.

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Отвечая на вопрос о том, сдаёт ли сам Владимир Путин тесты на коронавирус, его пресс-секретарь отметил: «Разумеется». При этом, представитель Кремля заявил, что сам он также сдает тесты COVID-19.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министру Великобритании удалось справится с коронавирусной инфекцией. Очередной тест Бориса Джонсона на COVID-19 показал отрицательный результат. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель канцелярии британского правительства.

После выписки из больницы премьер-министр выступил с обращением, в ходе которого поблагодарил британский Минздрав за спасение своей жизни и призвал жителей страны к единству. Джонсон приступил к выполнению своих обязанностей в минувший понедельник, 27 апреля.



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ФОТО: Екатерина Лызлова//РИА Новости
ТЕГИ:Премьер-министрКоронавирусМихаил Мишустин
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