Премьер Бельгии поручил прояснить вопрос бельгийского оружия в Белгородской области

Так, в эфире телеканала RTBF де Кроо отметил, что у него пока нет подтверждения того, что бельгийское оружие использовалось на территории России. При этом премьер-министр подчеркнул, что поставленное Киеву оружие может использоваться исключительно «в целях обороны».

Ранее, 31 мая, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США уверены, что Украина не станет использовать для ударов по территории России самолеты F-16, которые планируется ей передать. Кирби также сообщил, что Соединенные Штаты хотят избежать третьей мировой войны, поэтому выступают против ударов Украины по территории России, сообщает RT.

