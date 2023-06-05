Премьер Бельгии поручил прояснить вопрос бельгийского оружия в Белгородской области
Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо поручил спецслужбам прояснить вопрос использования бельгийского оружия в Белгородской области диверсионно-разведывательной группой Украины.
Так, в эфире телеканала RTBF де Кроо отметил, что у него пока нет подтверждения того, что бельгийское оружие использовалось на территории России. При этом премьер-министр подчеркнул, что поставленное Киеву оружие может использоваться исключительно «в целях обороны».
Ранее, 31 мая, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США уверены, что Украина не станет использовать для ударов по территории России самолеты F-16, которые планируется ей передать. Кирби также сообщил, что Соединенные Штаты хотят избежать третьей мировой войны, поэтому выступают против ударов Украины по территории России, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru