Пекин обеспокоен новой стратегической концепцией НАТО
Последствия принятия новой стратегической концепции НАТО обеспокоили китайские власти, заявил постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь.
Он выступил на заседании Совета Безопасности организации. По словам дипломата, в последнее время действия Североатлантического альянса приводят к проблемам в разных странах.
«Лидеры НАТО в последнее время представляют другие государства как угрозу. Но, как показывают факты, именно НАТО приводит к проблемам в различных регионах мира», — отметил Цзюнь.
Пекин призвал не использовать конфликт вокруг Украины как предлог для усугубления мировой конфронтации.
Тем временем, лидеры стран «Большой семёрки» призвали Китай оказать давление на Россию с целью прекращения военных действий на Украине.
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