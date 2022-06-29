Пекин обеспокоен новой стратегической концепцией НАТО

Последствия принятия новой стратегической концепции НАТО обеспокоили китайские власти, заявил постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь.

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Он выступил на заседании Совета Безопасности организации. По словам дипломата, в последнее время действия Североатлантического альянса приводят к проблемам в разных странах.

«Лидеры НАТО в последнее время представляют другие государства как угрозу. Но, как показывают факты, именно НАТО приводит к проблемам в различных регионах мира», — отметил Цзюнь.

Пекин призвал не использовать конфликт вокруг Украины как предлог для усугубления мировой конфронтации.

Тем временем, лидеры стран «Большой семёрки» призвали Китай оказать давление на Россию с целью прекращения военных действий на Украине.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КитайУкраинаНАТО
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