В Youtube объяснили удаление каналов RT c платформы
В Youtube объяснили блокировку без возможности восстановления немецкоязычных каналов RT.
Представитель YouTube заявил RT DE, что каналы нарушили условия пользования видеохостингом в связи с публикацией «медицинской дезинформации» на тему коронавируса.
В Youtube отметили, что RT DE было направлено предупреждение, однако, владельцы канала попытались обойти ограничение посредством публикации контента на другом канале. В результате хостинг заблокировал оба канала.
Ранее об удалении каналов сообщили глава RT Маргарита Симоньян. По ее слова, канал RT DE находится на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных медиа.
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