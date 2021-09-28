В Youtube объяснили удаление каналов RT c платформы

В Youtube объяснили блокировку без возможности восстановления немецкоязычных каналов RT.

Представитель YouTube заявил RT DE, что каналы нарушили условия пользования видеохостингом в связи с публикацией «медицинской дезинформации» на тему коронавируса.

В Youtube отметили, что RT DE было направлено предупреждение, однако, владельцы канала попытались обойти ограничение посредством публикации контента на другом канале. В результате хостинг заблокировал оба канала.

Ранее об удалении каналов сообщили глава RT Маргарита Симоньян. По ее слова, канал RT DE находится на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных медиа.

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