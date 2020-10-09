Признание Карабаха или капитуляция? Армения и Азербайджан встречаются в Москве
Армянские и азербайджанские эксперты рассказали в эфире НСН, чего ждут от России в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.
Российский президент Владимир Путин призвал остановить военные действия в Нагорном Карабахе для обмена пленными и телами погибших. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В заявлении президента отмечается, что министры иностранных дел Армении и Азербайджана приглашены в Россию 9 октября на консультации по этим вопросам. В Кремле также отметили, что Путин провел ряд переговоров по телефону с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном.
Азербайджанский политолог и экономист Натиг Джафарли в эфире НСН рассказал, как в республике расценили призывы Путина.
«Россия играет очень важную роль в нашем регионе, является сопредседателем Минской группы ОБСЕ. Достаточно крепкие прямые контакты российского руководства с азербайджанским и армянским, и призывы России имеют определенное значение. Азербайджанская сторона тоже готова к миру, об этом вчера заявил президент страны. Но условием начала мирных переговоров должно быть предоставления армянской стороной графика вывода оккупационных войск из районов вокруг Нагорного Карабаха. Надо с чего-то начать. Естественно, и азербайджанская сторона, и армянская страдают от войны. Но чтобы опять не заморозить на долгие годы конфликт, чтобы найти пути его решения, нужны конкретные шаги», - подчеркнул Джафарли.
По его словам, призывы российской стороны будут иметь эффект в том случае, если через свои каналы, свой вес в регионе Россия поговорит с Арменией.
«Чтобы был предоставлен график вывода войск. Если это произойдет, это станет началом решения конфликта, станет хорошей основой для мирных переговоров в будущем», - добавил эксперт.
Он отметил, что требования Азербайджана поддерживает Турция.
«У Азербайджана крепкие, дружеские, братские отношения с Турцией. Но мы все – азербайджанское руководство и общество – понимаем, что влияние России на регион огромное. Призывы России, ее мнение для решения конфликта в Карабахе имеют огромное значение. Турция является братской страной, которая всячески помогает в этом противостоянии. Особенно в плане политических заявлений, международных переговоров. Позиция Турции очень важна. Но она тоже не хочет войны ради войны. Основная цель – это освобождение оккупированных территорий. 30 лет ни мира, ни войны наложат на будущие поколения еще больший груз. Сегодня на фронте погибают те люди, которые родились уже в 2000-х. Если эта проблема не будет решена, через пять-десять лет опять будет обострение конфликта, опять будут погибать люди. Так продолжать нельзя. Но мир имеет свою цену. Нужны конкретные шаги. Уступки с армянской стороны. После этого можно сесть за стол переговоров и договариваться», - пояснил азербайджанский политолог.
Армянский политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян в эфире НСН в свою очередь заявил, что армяне на такие условия не пойдут.
«Переговоры о капитуляции вестись не будут. Урегулирование карабахского конфликта идет вокруг мадридских принципов, которые включают в себя возвращение определенных территорий Азербайджана. Но что-то должно быть взамен, а именно признание независимости Нагорного Карабаха. Вокруг этого ведутся переговоры уже почти 30 лет. Эта война отбросила стороны даже от того, что было достигнуто. Прибавлять к этому еще что-то, чтобы армяне без каких-либо условий выходили из этих земель – зачем? Чтобы война еще через год началась уже с других территорий? Если в обмен на это ничего не происходит. Это несерьезно, это пропагандистская риторика. Сейчас обстреливают гражданские объекты, столицу Нагорного Карабаха, другие населенные пункты. И в этот момент подписаться под капитуляцией, под отводом войск?» - возмутился Искандарян.
По его мнению, консультации в Москве будут посвящены условиям прекращения огня.
«Россия – посредник, она может давить только политическими средствами. Это было включено Алиевым в цену войны заранее. Неужели он не понимал, что будут призывать к миру все – и Франция, и Америка, и Россия. Москва сейчас может поспособствовать тому, чтобы Азербайджан выходил сейчас из тупиковой ситуации, которая сейчас создалась на линии фронта. Она тупиковая и для карабахских армян, и для азербайджанцев. Может быть, удастся прийти к остановке огня и идти дальше. Вероятность такого исхода невелика, меньше 50%. Но Россия явно старается. Сейчас главная цель – прекратить огонь. Но приостановление огня сейчас – очень сложная задача. Переговоры устроили бы обе армянские стороны, и Степанакерт, и Ереван. Но азербайджанское руководство до начала этой войны говорило, что переговорный процесс бессмыслен, что нужно решать конфликт военным путем. Об этом говорилось и после начала второй карабахской войны. Но блицкриг у Азербайджана не получился. Это уже произошло. Дальнейшее затягивание военных действий, дальнейшее истощение может быть плохо для Азербайджана», - заключил армянский эксперт.
Ранее президент Армении Армен Саркисян выразил надежду на помощь России в прекращении военных действий в зоне карабахского конфликта в ближайшие дни.
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