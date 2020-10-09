Главы МИД Армении, РФ и Азербайджана будут решать вопрос прекращения огня в Карабахе

Повестка встречи министров иностранных дел Армении, России и Азербайджана будет затрагивать лишь одну тему: прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе и гуманитарные вопросы.

Турция не исключает отправку военных на помощь Азербайджану

Об этом сообщили РИА Новости в МИД Армении.

Встреча министров внешнеполитических ведомств состоится 9 октября. Это подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает RT.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: twitter.com/Karabakh_MoD
ТЕГИ:ВстречаМинистрыНагорный Карабах
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры