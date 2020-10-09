Главы МИД Армении, РФ и Азербайджана будут решать вопрос прекращения огня в Карабахе
9 октября 202011:42
Повестка встречи министров иностранных дел Армении, России и Азербайджана будет затрагивать лишь одну тему: прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе и гуманитарные вопросы.
Об этом сообщили РИА Новости в МИД Армении.
Встреча министров внешнеполитических ведомств состоится 9 октября. Это подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru