Путин рассказал об увеличении числа бюджетных мест в вузах

Благодаря увеличению бюджетных мест претендовать на бесплатное обучение в российских вузах смогут 60% выпускников школ, передает Ura.ru слова президента РФ Владимира Путина.

Глава государства встретился в день студента с учащимися высших учебных заведений и рассказал, что в новом учебном году в российских вузах появится дополнительно 34 тысячи бюджетных мест, что позволит обеспечить бюджетными местами порядка 60% выпускников школ.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин во время онлайн-брифинга НСН на прошлой неделе заявил, что выделенные доплаты не смогут компенсировать инфляцию. По его словам, российские школы находятся на региональных бюджетах. На дополнительное обеспечение школ бюджет ничего не выделил. Увеличение расходов на образование из федерального бюджета составит 71 млрд рублей, это всего 0,77%. Из них 59 млрд – на школьное питание. Но оставшиеся 12 миллиардов никак не компенсируют даже официальную инфляцию, посетовал депутат.

Как напоминает МИР24, история дня студента уходит корнями в XVIII век и связана с именем императрицы Елизаветы Петровны.

