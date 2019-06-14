Преемница Меркель поддержала антироссийские санкции

Преемница Ангелы Меркель на посту председателя германского Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр поддержала продление антироссийских санкций, пишет издание Bild.

Крамп-Карренбауэрр считает, что Россия «делает все возможное, чтобы дестабилизировать» ситуацию в соседних странах. По её словам, Азовское море не должно «становиться водами русских».

Преемница Меркель выступила в поддержку продления санкций против России, поскольку, по ее мнению, отказ Европы от ограничительных мер приведет к «нарушению международного права», отмечают «Известия».