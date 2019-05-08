В Германии заявили о «разбитой вдребезги» дружбе с США

Как напоминает РЕН ТВ, накануне за несколько часов до встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и главой МИД страны Хайко Маасом Майк Помпео решил отказаться от визита в Германию и отправился в Багдад.

Между тем, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин может встретиться с Майком Помпео в Сочи 14 мая, сообщает РИА ФАН.

Ранее НСН писала, что представители фракции свободной демократической партии Германии немецкого парламента призвали принять новую стратегию в отношении России, чтобы оказать давление на «внешнего агрессора» в связи с ситуацией на востоке Украины. В свою очередь, немецкий политолог Александр Рар рассказал НСН, почему большая часть немцев поддерживает политику сближения с Россией.

