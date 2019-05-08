В мире

В Германии заявили о «разбитой вдребезги» дружбе с США

8 мая11:20

Неожиданная отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в Германию говорит о том, что дружба двух стран «разбита вдребезги». Как пишет РИА Новости, с таким заявлением выступил журналист немецкой газеты Suddeutsche Zeitung Даниэль Бресслер. Он отметил, что «через два с лишним года после вступления в должность президента США Дональда Трампа многое из того, что еще недавно преподносилось как немецко-американская дружба, разбито вдребезги». Кроме того, по его словам, внешняя политика Вашингтона при Трампе стала основываться не на «умной» дипломатии, а на «грубой властной политике», подчёркивает Газета.ру.

Победа Зеленского стала провалом Меркель

Как напоминает РЕН ТВ, накануне за несколько часов до встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и главой МИД страны Хайко Маасом Майк Помпео решил отказаться от визита в Германию и отправился в Багдад.

Между тем, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин может встретиться с Майком Помпео в Сочи 14 мая, сообщает РИА ФАН.

Ранее НСН писала, что представители фракции свободной демократической партии Германии немецкого парламента призвали принять новую стратегию в отношении России, чтобы оказать давление на «внешнего агрессора» в связи с ситуацией на востоке Украины. В свою очередь, немецкий политолог Александр Рар рассказал НСН, почему большая часть немцев поддерживает политику сближения с Россией.

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