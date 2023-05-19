Представителям США отказали в консульском посещении арестованного в России журналиста
Запрос посольства США в Москве о консульском посещении арестованного журналиста издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича отклонен министерством иностранных дел России, сообщает RT.
Поводом для отказа стала невыдача американских виз российским журналистам из пула главы МИД РФ Сергея Лаврова, пояснили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Как отмечается, из-за бездействия американского посольства представители российских СМИ не смогли вылететь в Нью-Йорк для освещения выступления российского министра в рамках председательства РФ в Совбезе ООН.
Ранее США пригрозили России последствиями из-за ареста Гершковича, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru