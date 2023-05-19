Представителям США отказали в консульском посещении арестованного в России журналиста

Запрос посольства США в Москве о консульском посещении арестованного журналиста издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича отклонен министерством иностранных дел России, сообщает RT.

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Поводом для отказа стала невыдача американских виз российским журналистам из пула главы МИД РФ Сергея Лаврова, пояснили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Как отмечается, из-за бездействия американского посольства представители российских СМИ не смогли вылететь в Нью-Йорк для освещения выступления российского министра в рамках председательства РФ в Совбезе ООН.

Ранее США пригрозили России последствиями из-за ареста Гершковича, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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