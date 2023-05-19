Представителям США отказали в консульском посещении арестованного в России журналиста

Поводом для отказа стала невыдача американских виз российским журналистам из пула главы МИД РФ Сергея Лаврова, пояснили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Как отмечается, из-за бездействия американского посольства представители российских СМИ не смогли вылететь в Нью-Йорк для освещения выступления российского министра в рамках председательства РФ в Совбезе ООН.

Ранее США пригрозили России последствиями из-за ареста Гершковича, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

