Норвегия закрыла границу для грузовиков из России

Глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт заявила, что королевство вводит пятый пакет санкций, предусмотренный Евросоюзом, сообщает телерадиокомпания NRK.

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По её словам, грузовики из России больше не будут пропускать через пункт Стурскуг на российско-норвежской границе, а норвежские порты закроют для российских судов.

«Мы закрываем пункт пропуска Стурскуг для грузового транспорта немедленно, будет введён запрет на ввоз ряда химических веществ. Исключение будет сделано для Шпицбергена, где действует особый договор», - подчеркнула Хюитфельдт.

Министр рыбной промышленности Норвегии Бьорнар Скьэран уточнил, что запреты начнут действовать 7 мая, при этом для рыболовного флота из РФ будет сделано исключение.

Ранее Федерация тенниса Норвегии призвала Ассоциацию теннисистов-профессионалов (ATP), Женскую теннисную ассоциацию (WTA) и Международную федерацию тенниса (ITF) отстранить от участия в турнирах российских и белорусских спортсменов, сообщает RT.

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ФОТО: pxhere.com
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