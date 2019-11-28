Представители всех фракций Мосгордумы одобрили принятие бюджета Москвы до 2022 года

Представители всех фракций Московской городской думы поддержали принятие бюджета на 2020-2022 годы, сообщил глава столичного парламента Алексей Шапошников.

«Уникальность принятия бюджета на 2020-2022 годы заключается в том, что есть вопросы, которые консолидировано были поддержаны представителями всех депутатских объединений в столичном парламенте», — отметил председатель Мосгордумы.

По его словам, за проголосовали 35 депутатов, против – семь, воздержались – трое. Против голосовали депутаты КПРЫ Елена Янчук, Олег Шереметьев, Елена Шувалова, Екатерина Енгалычева и Евгений Ступин. Также выразил несогласие представитель «Справедливой России» Михаил Тимонов («Справедливая Россия») и Дарья Беседина от фракции «Яблоко».

Воздержались от голосования депутаты от «Яблока» Евгений Бунимович и Максим Круглов, а также коммунист Дмитрий Локтев.

Ранее НСН писала, что впервые за десять лет представители КПФР одобрили документ, предложенный правительством. По мнению политолога Леонида Давыдова, это говорит о том, что в этот раз мнения оппозиционных парламентариев были учтены.

