Коммунисты в Мосгордуме впервые в истории одобрили бюджет Москвы

Представители фракции КПРФ в Мосгордуме впервые в истории проголосовали за закон о бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы. До этого момента представители фракции десять лет отказывались от поддержки предложенных правительством проектов бюджета.

По мнению политолога Леонида Давыдова, это говорит о том, что в этот раз мнения оппозиционных парламентариев были учтены.

«Очевидно, научились работать в согласительных комиссиях. И этот результат пока говорит о том, что эта работа привела к успеху», — заявил эксперт.

Другой политолог Михаил Виноградов счёл принятие бюджета значимым событием, так ка среди парламентариев были разногласия.

«Важно, что в этот раз принятие содержания бюджета становилось предметом публичной дискуссии, чего, в общем, не было в прошлые годы», — отметил он.

Ранее НСН писала, что представители всех фракций в Мосгордуме поддержали проект бюджета Москвы. Как отмечают «Дни.ру», мэр Москвы Сергей Собянин назвал принятый бюджет социальным, а также сбалансированным.

