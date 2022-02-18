Представители России и Украины в ООН процитировали Евтушенко и Заболоцкого

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица и замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин и на заседании Совета Безопасности ООН процитировали стихотворения Евгения Евтушенко и Николая Заболоцкого, передает РИА Новости.

Замглавы МИД ответил на сомнения в законности места России в Совбезе ООН

Выступая на заседании Совбеза, Кислица по-русски продекламировал отрывок из произведения Евтушенко «Наследники Сталина»: «Пусть мне говорят: "Успокойся…" — спокойным я быть не сумею. // Покуда наследники Сталина живы еще на земле, // Мне будет казаться, что Сталин — еще в мавзолее».

Затем Вершинин процитировал «Некрасивую девочку» Заблоцкого: «А если это так, то что есть красота // И почему ее обожествляют люди? // Сосуд она, в котором пустота // Или огонь, мерцающий в сосуде?».

Замглавы российского МИД сравнил красоту с мудростью, отмечает РИА ФАН. Вершинин подчеркнул необходимость принимать мудрые решения, особенно в части урегулирования конфликта на востоке Украины.

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
ТЕГИ:УкраинаРоссияСовбез ООН
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