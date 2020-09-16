Представители РФ при ЕС задали 9 вопросов об инциденте с Навальным

Постоянное представительство России при Евросоюзе задало Европарламенту 9 вопросов, относящихся к обвинениям РФ со стороны ряда западных стран после инцидента с блогером и оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт постпредства.

Представители России в своем документе отметили основные несоответствия в выдвигаемой ЕС версии об отравлении. Данный текст предназначен не только депутатам ЕС, но и, как сообщают создатели документа, "широкой общественности". В нем осуждается информационная кампания, которая развернулась вокруг версии с отравлением Навального, а также содержится призыв рассмотреть инцидент максимально прозрачно.