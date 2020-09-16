Представители РФ при ЕС задали 9 вопросов об инциденте с Навальным
Постоянное представительство России при Евросоюзе задало Европарламенту 9 вопросов, относящихся к обвинениям РФ со стороны ряда западных стран после инцидента с блогером и оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт постпредства.
Представители России в своем документе отметили основные несоответствия в выдвигаемой ЕС версии об отравлении. Данный текст предназначен не только депутатам ЕС, но и, как сообщают создатели документа, "широкой общественности". В нем осуждается информационная кампания, которая развернулась вокруг версии с отравлением Навального, а также содержится призыв рассмотреть инцидент максимально прозрачно.
Создатели документа отмечают, что для российских властей отравление Навального невыгодно, так как уровень его популярности, даже по данным независимых организаций, не превышает 2 процентов. Далее создатели документа добавили, что немецкая сторона отказывается сотрудничать с Россией и не публикует в открытом доступе данные токсикологических экспертиз. Кроме того, дипломаты подчеркнули, что РФ предлагала создать совместную комиссию по расследованию данного инцидента, но западная сторона не дает согласия.
Также российская сторона прокомментировала заявления Запада о российских уникальных разработках в области химоружия, подчеркнув при этом, что в ряде других стран, в т.ч. в США, также велись крупные исследования в данном направлении. Российская миссия в последнем вопросе заметила, что, несмотря на ссылки немецкой стороны на обязательность согласия пациента при разглашении данных о его здоровье, ряд громких политических заявлений был сделан, пока Навальный оставался в коме.
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