Представители Пентагона и Минобороны Китая провели переговоры впервые с 2020 года
Представители Минобороны КНР и Пентагона провели первую встречу с января 2020 года. Об этом сообщило издание Politico.
Отмечается, что в переговорах участвовали замдиректора управления Центральной военной комиссии КНР по международному военному сотрудничеству генерал-майор Сун Яньчао и замглавы оборонного ведомства США по Китаю Майкл Чейз.
Переговоры продлились два дня. Стороны обсудили партнерские отношения в сфере обороны. По словам представителя Пентагона, важно поддерживать открытые линии связи между американскими и китайскими военными, откровенно обсуждать перспективы взаимоотношений и возникающие проблемы.
Ранее сообщалось, что служащего Военно-морских сил США Вэньхэна Чжао приговорили к 27 месяцам тюрьмы за передачу секретных данных Китаю.
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