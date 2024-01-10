Представители Пентагона и Минобороны Китая провели переговоры впервые с 2020 года

Отмечается, что в переговорах участвовали замдиректора управления Центральной военной комиссии КНР по международному военному сотрудничеству генерал-майор Сун Яньчао и замглавы оборонного ведомства США по Китаю Майкл Чейз.

Переговоры продлились два дня. Стороны обсудили партнерские отношения в сфере обороны. По словам представителя Пентагона, важно поддерживать открытые линии связи между американскими и китайскими военными, откровенно обсуждать перспективы взаимоотношений и возникающие проблемы.

Ранее сообщалось, что служащего Военно-морских сил США Вэньхэна Чжао приговорили к 27 месяцам тюрьмы за передачу секретных данных Китаю.

