Военному в США дали 27 месяцев тюрьмы за передачу секретных данных Китаю

Служащего Военно-морских сил США Вэньхэна Чжао приговорили к 27 месяцам тюрьмы за передачу секретных данных Китаю. Об этом сообщили в американском министерстве юстиции.

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Как отметили в ведомстве, в октябре прошлого года военный признался в передаче офицеру разведки КНР конфиденциальных сведений в обмен на взятку. Также служащий ВМС передавал Китаю данные об оперативной безопасности сил и военных учениях.

«Служащего ... приговорили ... к 27 месяцам тюремного заключения и обязали его выплатить штраф в размере $5,5 тыс.», — указали в Минюсте Соединенных Штатов.

Ранее двух сотрудников посольства США в Мадриде выслали из Испании из-за подозрений в шпионаже и подкупе агентов Национального разведывательного центра, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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