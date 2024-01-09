Военному в США дали 27 месяцев тюрьмы за передачу секретных данных Китаю

Как отметили в ведомстве, в октябре прошлого года военный признался в передаче офицеру разведки КНР конфиденциальных сведений в обмен на взятку. Также служащий ВМС передавал Китаю данные об оперативной безопасности сил и военных учениях.

«Служащего ... приговорили ... к 27 месяцам тюремного заключения и обязали его выплатить штраф в размере $5,5 тыс.», — указали в Минюсте Соединенных Штатов.

Ранее двух сотрудников посольства США в Мадриде выслали из Испании из-за подозрений в шпионаже и подкупе агентов Национального разведывательного центра, напоминает RT.

