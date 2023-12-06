Блинкен и глава МИД КНР обсудили усилия США по урегулированию на Ближнем Востоке

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Китая Ван И в телефонном разговоре обсудили дипломатические усилия Вашингтона по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Госдепартамент.

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Отмечается, что Блинкен рассказал коллеге о своей недавней поездке в регион, пишет RT.

«Госсекретарь подтвердил настоятельную необходимость всех сторон работать над предотвращением распространения конфликта», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Также глава Госдепа назвал недавние нападения хуситов на корабли в Красном море «неприемлемой угрозой» морской безопасности и международному праву, которое должны соблюдать все государства.

Ранее Блинкен посетил Израиль. Дипломат завершил свой визит в страну «через несколько минут после возобновления боевых действий», отправившись в Объединенные Арабские Эмираты, напоминает Ura.ru.

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Фото: telegram.org
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