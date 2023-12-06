Блинкен и глава МИД КНР обсудили усилия США по урегулированию на Ближнем Востоке
Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Китая Ван И в телефонном разговоре обсудили дипломатические усилия Вашингтона по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Госдепартамент.
Отмечается, что Блинкен рассказал коллеге о своей недавней поездке в регион, пишет RT.
«Госсекретарь подтвердил настоятельную необходимость всех сторон работать над предотвращением распространения конфликта», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.
Также глава Госдепа назвал недавние нападения хуситов на корабли в Красном море «неприемлемой угрозой» морской безопасности и международному праву, которое должны соблюдать все государства.
Ранее Блинкен посетил Израиль. Дипломат завершил свой визит в страну «через несколько минут после возобновления боевых действий», отправившись в Объединенные Арабские Эмираты, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Иран запустил в космос новую биокапсулу
- Блинкен и глава МИД КНР обсудили усилия США по урегулированию на Ближнем Востоке
- Чиновника администрации Архангельска задержали по подозрению в получении взятки
- СМИ: Президент «Балтики» предложил национализировать компанию
- Трамп заявил, что не планирует становиться диктатором и злоупотреблять властью
- Евростат: ЕС с февраля 2022 года переплатил за газ более €180 миллиардов
- Умер основатель рок-группы Wings Дэнни Лейн
- СМИ: Adidas и Reebok откроют свои магазины в России под вывеской ASP
- В США заявили о намерениях Вашингтона отказаться от помощи Украине
- СПБ Биржа начала подготовку к обмену замороженных активов по указу Путина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru