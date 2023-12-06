Блинкен и глава МИД КНР обсудили усилия США по урегулированию на Ближнем Востоке

Отмечается, что Блинкен рассказал коллеге о своей недавней поездке в регион, пишет RT.

«Госсекретарь подтвердил настоятельную необходимость всех сторон работать над предотвращением распространения конфликта», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Также глава Госдепа назвал недавние нападения хуситов на корабли в Красном море «неприемлемой угрозой» морской безопасности и международному праву, которое должны соблюдать все государства.

Ранее Блинкен посетил Израиль. Дипломат завершил свой визит в страну «через несколько минут после возобновления боевых действий», отправившись в Объединенные Арабские Эмираты, напоминает Ura.ru.

