Представители ООН прибудут в Москву с целью добиться продления продуктовой сделки
Команда генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша работает над расширением Черноморской зерновой инициативы и устранением препятствий для экспорта российского зерна и удобрений. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, сообщает РИА Новости.
По его словам, в рамках этой работы, в российскую столицу отправятся замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и генсек Конференции всемирной организации по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан с целью обсудить продление продуктовой сделки.
«Ребека Гринспан и Мартин Гриффитс, как ожидается, отправятся в Москву примерно через неделю, чтобы встретиться с высокопоставленными российскими представителями для обсуждения этих вопросов», — уточнил Дюжаррик.
Ранее постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил о возможном непродлении «продуктовой сделки», сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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