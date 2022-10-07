Представители ООН прибудут в Москву с целью добиться продления продуктовой сделки

Команда генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша работает над расширением Черноморской зерновой инициативы и устранением препятствий для экспорта российского зерна и удобрений. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, сообщает РИА Новости.

По его словам, в рамках этой работы, в российскую столицу отправятся замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и генсек Конференции всемирной организации по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан с целью обсудить продление продуктовой сделки.