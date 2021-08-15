Представители движения «Талибан»* прибыли на переговоры во дворец в Кабуле

Боевики движения «Талибан» (*запрещенная в России террористическая организация) прибыли в президентский дворец в Кабуле. Их цель – провести переговоры с кабмином о передаче власти, сообщает телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники.

«Талибан»* и Кабул: Взять или отстать?

Ранее в воскресенье стало известно о начале наступления талибов на столицу Афганистана, а затем - о начале переговоров с правительством страны о мирном вхождении в Кабул, сообщает телеканал «1 ти-ви».

Обострение в стране происходит на фоне вывода американских войск, который в России назвали признанием провала миссии США.

Ранее Генсек ООН назвал ситуацию в Афганистане выходящей из-под контроля. Антониу Гутерриш заявил, что ситуация в Афганистане становится неуправляемой. Об этом он заявил журналистам.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыКабулАфганистанТалибан
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