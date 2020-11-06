Представитель Пентагона опроверг отставку главы Минобороны США

Официальный представитель Минобороны США Джонатан Хоффман опроверг сообщение NBC об отставке главы оборонного ведомства Марка Эспера. Он заявил, что министр останется при своей должности и продолжит реализовывать стратегию национальной обороны.

Хофман в своем Twitter написал, что информация телеканала вводит аудиторию в заблуждение. Он добавил, что Марк Эспер не планирует уходить в отставку по собственному желанию и его об этом не просили.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на внутренний источник заявил, что глава Минобороны США подготовил заявление о своей отставке.

Издание Axios в октябре сообщало, что действующий президент США Дональд Трамп в случае победы на выборах уволит глав ФБР, ЦРУ и Пентагона.

