NBC: Глава Минобороны США Эспер подготовил прошение об отставке
Телеканал NBC со ссылкой на внутренний источник заявил, что глава Минобороны США Марк Эспер подготовил заявление о своей отставке. Об этом сообщает телеканал "360".
NBC заявил, что в Пентагоне ему сообщили о планируемом отстранении Эспера сразу после выборов. Как передает телеканал, избранный лидер США по традиции принимает решение об отставке лидеров ключевых ведомств сразу после объявления результатов.
В правительстве страны США нередки случаи написания прошений с открытой датой, что позволяет не уходить с поста в случае выигрыша действующего президента. Однако ранее стало известно, что Эспер решил принять участие в разработке закона о переименовании военных баз, названных в честь исторических личностей - лидеров Конфедерации.
Такую инициативу вынес Конгресс США, однако решение было оспорено действующим президентом Дональдом Трампом. По данным NBC, поддержка Эспером инициативы с переименованием также свидетельствует об отдалении главнокомандующего от президента и о возможной скорой отставке Эспера.
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