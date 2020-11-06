NBC: Глава Минобороны США Эспер подготовил прошение об отставке

Телеканал NBC со ссылкой на внутренний источник заявил, что глава Минобороны США Марк Эспер подготовил заявление о своей отставке. Об этом сообщает телеканал "360".

NBC заявил, что в Пентагоне ему сообщили о планируемом отстранении Эспера сразу после выборов. Как передает телеканал, избранный лидер США по традиции принимает решение об отставке лидеров ключевых ведомств сразу после объявления результатов.

Последний подсчет или ускользающая от Трампа победа

В правительстве страны США нередки случаи написания прошений с открытой датой, что позволяет не уходить с поста в случае выигрыша действующего президента. Однако ранее стало известно, что Эспер решил принять участие в разработке закона о переименовании военных баз, названных в честь исторических личностей - лидеров Конфедерации.

Такую инициативу вынес Конгресс США, однако решение было оспорено действующим президентом Дональдом Трампом. По данным NBC, поддержка Эспером инициативы с переименованием также свидетельствует об отдалении главнокомандующего от президента и о возможной скорой отставке Эспера.

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Фото: facebook.com/U.S. Secretary of Defense
ТЕГИ:Отставки И НазначенияВыборы Президента СШАПентагон
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