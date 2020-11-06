NBC: Глава Минобороны США Эспер подготовил прошение об отставке

Телеканал NBC со ссылкой на внутренний источник заявил, что глава Минобороны США Марк Эспер подготовил заявление о своей отставке. Об этом сообщает телеканал "360".

NBC заявил, что в Пентагоне ему сообщили о планируемом отстранении Эспера сразу после выборов. Как передает телеканал, избранный лидер США по традиции принимает решение об отставке лидеров ключевых ведомств сразу после объявления результатов.