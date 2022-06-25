Представитель НМ ЛНР: ВСУ устроили склад боеприпасов в жилом доме в Горском
Представители ВСУ устроили склад боеприпасов в подвале одного из многоквартирных жилых домов в городе Горское в Донбассе. Об этом сообщает информационное агентство «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
По сообщениям местных жителей, эта постройка находится в самом центре квартала.
По данным источника, украинские военные оставили там минометные мины, боеприпасы различных систем и заряды ВОГ-17 к гранатометам.
Ранее «Известия» сообщили, что города Горское и Золотое перешли под полный контроль со стороны ЛНР.
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