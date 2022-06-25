Представитель НМ ЛНР: ВСУ устроили склад боеприпасов в жилом доме в Горском

Представители ВСУ устроили склад боеприпасов в подвале одного из многоквартирных жилых домов в городе Горское в Донбассе. Об этом сообщает информационное агентство «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

По сообщениям местных жителей, эта постройка находится в самом центре квартала.