Представитель НМ ЛНР: ВСУ устроили склад боеприпасов в жилом доме в Горском

Представители ВСУ устроили склад боеприпасов в подвале одного из многоквартирных жилых домов в городе Горское в Донбассе. Об этом сообщает информационное агентство «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

По сообщениям местных жителей, эта постройка находится в самом центре квартала.

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По данным источника, украинские военные оставили там минометные мины, боеприпасы различных систем и заряды ВОГ-17 к гранатометам.

Ранее «Известия» сообщили, что города Горское и Золотое перешли под полный контроль со стороны ЛНР.

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Фото: mid-dnr.su
ТЕГИ:ОружиеВСУЛНРДонбасс
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