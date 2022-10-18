Представитель Эрдогана заявил, что встреча Путина и Зеленского в Турции пока невозможна
Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турции пока невозможна. Об этом заявил представитель лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын, пишет Sabah.
Издание напомнило, что Зеленский заявил об отсутствии оснований для переговоров с Путиным. Как отметил Калын, приглашение Эрдогана, ранее предлагавшего организовать встречу Путина и Зеленского, «все еще в силе». Калын подчеркнул, что Москва поддерживает идею о переговорах, однако Киев отказывается обсуждать что-либо, пока российские силы остаются на украинской территории.
«Я подчеркиваю, что это будет решение в рамках территориальной целостности Украины. Единственная страна, которая прилагает усилия и призывает к решению, - это Турция», — подчеркнул представитель турецкого президента.
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