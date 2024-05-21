Председатель правительства Чечни Хучиев сложил полномочия

Глава правительства Чечни Муслим Хучиев сложил полномочия в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Меликов: задержание главы МЧС Чечни не отразится на отношениях регионов

«Уверен, что на новом месте он проявит все свои лучшие качества и продемонстрирует высокий профессионализм», - сказал Кадыров.

Он отметил, что за годы своей служебной деятельности Хучиев вкладывал все силы в эффективное решение экономических, социальных и других важных задач в регионе. Кадыров подчеркнул, что исполнять обязанности Хучиева временно будет Иса Тумхаджиев. Других подробностей глава Чечни не привел.

Ранее Магомед Даудов объявил о досрочном сложении с себя полномочий председателя парламента Чечни. Он возглавлял законодательный орган с 2015 года, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияЧечня

Горячие новости

Все новости

партнеры